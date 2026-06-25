Tesla va augmenter sa production en Allemagne de 20%

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"C'était terrible. Tout, s'est effondré, tout", se lamente Yilsmaris Blanco, qui observe, pétrifiée, le désastre à Catia la Mar, l'une des villes les plus touchées par le double séisme meurtrier qui a ravagé des dizaines de bâtiments au Venezuela. "Nous remercions ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•25.06.2026•14:58•
Visée par une enquête du régulateur britannique de la concurrence sur les frais facturés aux parents pour s'asseoir à côté de leurs enfants, la compagnie à bas coûts Ryanair a annoncé jeudi modifier sa politique pour s'aligner sur les pratiques du secteur. "Nous ...
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Un double séisme d'une puissance inégalée en plus d'un siècle a fait au moins 164 morts et provoqué l'effondrement de dizaines d'immeubles au Venezuela, où des reporters de l'AFP ont vu jeudi des scènes de destruction faisant craindre un bilan bien plus lourd. ...
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Après le Brésil de Neymar, facile vainqueur de l'Ecosse et tête de gondole d'un groupe de six qualifiés de plus mercredi, de nouvelles nations, dont les outsiders néerlandais, peuvent décrocher leur billet pour les 16es du Mondial-2026 jeudi, à l'occasion du troisième ...
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