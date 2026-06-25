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Tesla va augmenter sa production en Allemagne de 20%
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi que la production de son usine de Berlin augmenterait de 20% pour atteindre 7.500 véhicules par semaine à partir d'octobre de cette année.

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