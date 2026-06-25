Tesla va augmenter sa production en Allemagne de 20%

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Tesla TSLA.O a annoncé jeudi que la production de son usine de Berlin augmenterait de 20% pour atteindre 7.500 véhicules par semaine à partir d'octobre de cette année.