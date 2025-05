Tesla: titre en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Tesla s'arroge près de 2% à New York alors que Wedbush a confirmé son opinion 'surperformance' et son objectif de 500 dollars sur le titre, saluant l'annonce officielle, cette nuit, par Elon Musk de sa décision de quitter ses fonctions auprès de l'Administration Trump et du DOGE.



'Nous voyons maintenant Elon Musk, reconcentré sur son poste de CEO, diriger Tesla vers son futur dans la conduite autonome et la robotique, ses jours à la Maison Blanche étant désormais terminés', explique le broker.



Selon Wedbush, Tesla constitue l'une des meilleures cartes pour jouer l'IA au cours de la prochaine décennie, et l'essentiel du potentiel de hausse à venir pour le titre est centré autour du succès de la réalisation de sa vision pour l'autonomie.





Valeurs associées TESLA 363,3000 USD NASDAQ +1,79%