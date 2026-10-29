Tesla/SpaceX, un mariage qui vise la lune

En hausse de 8,6% depuis le début de la semaine, le titre Tesla est nettement plus mesuré ce jeudi ( 0,38%, à 405,76 dollars). Dans une note, Bank of America a confirmé sa recommandation à l'achat sur l'action, avec une cible de cours à 460 dollars.

Dans son étude, la banque américaine estime qu'un rapprochement potentiel avec SpaceX offrirait un potentiel d'appréciation additionnel pour les actionnaires de Tesla. Les analystes précisent que selon des articles de presse et des déclarations d'Elon Musk, les deux sociétés ont formé des comités spéciaux pour évaluer une transaction, bien qu'aucun terme n'ait été arrêté et qu'une opération soit loin d'être certaine.

Pour Bank of America, une structure logique prendrait la forme d'une acquisition de Tesla par SpaceX intégralement en actions. Les actionnaires de Tesla recevraient des actions nouvellement émises par SpaceX. Pour justifier une telle opération, le broker évoque un partage des talents en ingénierie et des infrastructures IA, ainsi qu'un renforcement des synergies commerciales dans le stockage d'énergie, les véhicules et la connectivité.

Les analystes pensent que la question centrale est de savoir si le comité spécial de Tesla parviendra à négocier une prime. Ils pensent que c'est probable compte tenu de la dynamique du coeur de métier automobile et du point d'inflexion représenté par le robotaxi. Une prime de 20 à 30%, cohérente avec les grandes transactions stratégiques passées, laisserait toujours à Musk plus de 50% des droits de vote de l'entité combinée. Si elle doit aboutir, cette opération devrait recevoir l'approbation de la majorité de l'ensemble des actions Tesla en circulation, les abstentions et les non-votes des courtiers étant comptabilisés comme des votes contre. Le principal risque réglementaire pour Bank of America proviendrait de la Chine : une fusion placerait l'usine Tesla de Shanghai sous la coupe d'un important fournisseur du secteur américain de la défense.