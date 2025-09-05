Tesla soutient un généreux plan de rémunération pour Elon Musk

(AOF) - Le conseil d’administration de Tesla aurait proposé, selon Reuters, un nouveau plan de rémunération pour son directeur général, Elon Musk. Il pourrait atteindre la valeur d’environ 1 000 milliards de dollars à condition d’atteindre certains objectifs ambitieux. Ces derniers concernent notamment les produits pilotés par l’Intelligence artificielle ainsi que les systèmes autonomes.
