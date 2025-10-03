Tesla : SOC Investment Group demande aux actionnaires de s'opposer à plusieurs points lors de l'AG

(AOF) - SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l’indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, humaines et autres s’est adressé aux actionnaires de Tesla . Il leur demande de s’opposer à la réélection de trois administrateurs, au plan d’intéressement en actions 2019 modifié et reformulé et à la prime de performance du PDG (Elon Musk).

SOC Investment Group se justifie en disant que depuis la dernière assemblée générale annuelle du constructeur de véhicules électriques, les performances de la société ont été erratiques.

Autre facteur pour appuyer leur décision : la volonté incessante du conseil d'administration de conserver son PDG alors qu'il a semblé avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise, entraîné des niveaux de rémunération exceptionnellement élevé pour les dirigeants et retardé la réalisation d'objectifs clés comme la conduite entièrement autonome.

SOC Investment Group indique que le conseil d'administration, composé en majorité d'administrateurs proches du PDG, demande désormais aux actionnaires d'approuver une série de propositions lui accordant une large marge de manœuvre pour la mise en œuvre d'une rémunération estimée à 1 000 milliards de dollars, ainsi que pour l'attribution de primes via une nouvelle réserve créée spécifiquement pour Elon Musk.

