 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 041,03
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla : SOC Investment Group demande aux actionnaires de s'opposer à plusieurs points lors de l'AG
information fournie par AOF 03/10/2025 à 14:25

(AOF) - SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l’indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, humaines et autres s’est adressé aux actionnaires de Tesla . Il leur demande de s’opposer à la réélection de trois administrateurs, au plan d’intéressement en actions 2019 modifié et reformulé et à la prime de performance du PDG (Elon Musk).

SOC Investment Group se justifie en disant que depuis la dernière assemblée générale annuelle du constructeur de véhicules électriques, les performances de la société ont été erratiques.

Autre facteur pour appuyer leur décision : la volonté incessante du conseil d'administration de conserver son PDG alors qu'il a semblé avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise, entraîné des niveaux de rémunération exceptionnellement élevé pour les dirigeants et retardé la réalisation d'objectifs clés comme la conduite entièrement autonome.

SOC Investment Group indique que le conseil d'administration, composé en majorité d'administrateurs proches du PDG, demande désormais aux actionnaires d'approuver une série de propositions lui accordant une large marge de manœuvre pour la mise en œuvre d'une rémunération estimée à 1 000 milliards de dollars, ainsi que pour l'attribution de primes via une nouvelle réserve créée spécifiquement pour Elon Musk.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
436,0000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La façade du siège de Kaufman & Broad. (Crédit: / Adobe Stock)
    Kaufman & Broad : résultats solides dans un contexte difficile
    information fournie par AOF 03.10.2025 14:48 

    (AOF) - Dans un contexte de marché toujours difficile pour l'immobilier, Kaufman & Broad a dévoilé hier soir des résultats sur 9 mois conformes aux attentes et en ligne avec ses objectifs annuels. En Bourse, l’action du promoteur immobilier gagne 1,19%, à 29,80 ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:36 

    (Actualisé avec précisions sur Tesla, Lam Research, USA Rare Earth, Palantir, Rocket Pharmaceuticals et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu prend la parole dans la cour de l'Hôtel Matignon, à Paris, le 3 octobre 2025 ( POOL / ALAIN JOCARD )
    Lecornu renonce au 49.3, les oppositions attendent des "ruptures" sur le fond
    information fournie par AFP 03.10.2025 14:35 

    Sébastien Lecornu a renoncé vendredi à l'article 49.3 de la Constitution et redonne ainsi la main au Parlement sur le budget, un geste salué par les oppositions mais jugé insuffisant au regard des "ruptures" sur le fond qu'elles attendent. Le Parti socialiste comme ... Lire la suite

  • Des personnes marchent dans le hall du London Stock Exchange à Londres
    Wall Street vue en hausse, l'Europe en passe d'enregistrer de solides gains hebdomadaires
    information fournie par Reuters 03.10.2025 14:18 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et la plupart des Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance vendredi, s'acheminant vers un solide gain hebdomadaire grâce aux valeurs technologiques et aux anticipations d'une baisse des taux d'intérêt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank