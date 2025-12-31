Tesla s'apprête à connaître sa plus faible progression en trois ans, la baisse de la demande pèse sur l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O , dirigé par Elon Musk, ont augmenté de 12,5 % cette année, ce qui représente leur plus faible hausse en trois ans, bien qu'elles soient proches de leur niveau record

** Les actions ont été mises sous pression par la baisse de la demande cette année, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, et par les efforts politiques d'Elon Musk qui ont suscité des réactions négatives

** L'action a chuté d'environ 65 % en 2022, en raison de perturbations de la production, de la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et de la vente par Elon Musk d'une partie de sa participation dans Tesla pour financer l'acquisition de Twitter

** L'action, qui a dépassé l'indice S&P 500 .SPX en 2023 et 2024, devrait augmenter moins vite que l'indice de référence cette année

** Les actions de Tesla, qui ont été négatives pendant une grande partie de l'année, se sont redressées après que les investisseurs ont approuvé un plan de rémunération de 878 milliards de dollars pour Elon Musk

** Tesla devrait terminer l'année avec une capitalisation boursière d'environ 1,51 billion de dollars, soit le double des six autres constructeurs automobiles combinés

** Le ratio C/B à 12 mois de l'action, d'environ 218, est plusieurs fois supérieur à celui des entreprises technologiques et d'intelligence artificielle les plus précieuses au monde