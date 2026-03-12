Tesla s'apprête à approvisionner les foyers britanniques en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec arrière-plan)

Tesla, la société d'Elon Musk, pourra bientôt commencer à fournir de l'électricité aux foyers britanniques après avoir obtenu une licence jeudi, apportant un nouveau concurrent sur le marché à un moment où les inquiétudes sur la hausse des factures sont accrues .

Le régulateur de l'énergie du pays, Ofgem, a déclaré que Tesla Energy Ventures, une unité de Tesla TSLA.O , avait maintenant été approuvée en tant que fournisseur d'électricité après un processus qui a commencé en juillet dernier.

Cette nouvelle licence permet à Tesla, la société texane détenue par le milliardaire Musk, de se développer en Grande-Bretagne, où elle cherchera à utiliser son énergie solaire et ses activités de stockage de batteries pour concurrencer directement les fournisseurs d'électricité existants, tels qu'Octopus Energy, British Gas CNA.L et EDF.

Tesla Motors Limited, une autre filiale, possède déjà une licence de production d'électricité en Grande-Bretagne. Certains propriétaires de voitures électriques Tesla utilisent une batterie domestique Powerwall qui utilise l'énergie solaire pour recharger leurs véhicules, et l'excédent peut être revendu au réseau.

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche depuis la guerre en Iran, ce qui inquiète les consommateurs britanniques au sujet de leurs factures.

La plupart des ménages britanniques sont protégés jusqu'en juillet de l'impact immédiat de la hausse des prix du gaz sur les coûts de chauffage et d'électricité, grâce aux tarifs réglementés, mais le gouvernement sera contraint d'apporter son soutien si le conflit se prolonge au-delà de cette période.

Les ventes de véhicules Tesla en Grande-Bretagne sont en déclin depuis quelques années - elles ont chuté de 8,9 % en glissement annuel en 2025 - en raison de la concurrence de marques chinoises moins chères et d'une réaction négative des consommateurs à l'égard des perspectives politiques de Musk.