Tesla réduit le prix du Cybertruck Cyberbeast aux États-Unis

Tesla TSLA.O a réduit le prix de la variante Cyberbeast de son Cybertruck à 99 990 $ contre 114 990 $ aux États-Unis, selon les informations tarifaires publiées sur le site Web du constructeur.