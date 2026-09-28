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Tesla recule ; JP Morgan abaisse son objectif de cours et révisé à la baisse ses estimations de livraisons pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 10:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action Tesla ( TSLA.O ) recule de 0,6 % à 369,78 dollars dans les échanges avant l'ouverture

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 415 $, ce qui représente une hausse potentielle de 11,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage abaisse ses estimations de livraisons pour le troisième trimestre 2026 concernant le constructeur de véhicules électriques, invoquant des livraisons plus faibles que prévu en Chine et aux États-Unis; elle table désormais sur 482 000 livraisons contre 516 000 prévues auparavant

** Tesla a livré 480 126 véhicules entre avril et juin, un record pour un deuxième trimestre et une hausse d’environ 25 % par rapport à l’année précédente, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes qui s’élevait à 402 776 véhicules, selon les données de Visible Alpha

** JPM a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour le troisième trimestre, à 0,36 dollar contre 0,49 dollar précédemment

** Tesla publiera ses résultats trimestriels le 20 octobre prochain

** «Au-delà des résultats trimestriels, nous continuons à suivre de près les progrès du déploiement des cybertaxis/robotaxis, notamment le lancement de la version 15, ainsi que les évolutions réglementaires en cours qui pourraient freiner une expansion significative de la flotte», a déclaré J.P. Morgan dans une note datée du 27 septembre

** Sur 48 courtiers, 22 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 21 « conserver » et cinq « vendre » ou supérieure – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 17,26 % depuis le début de l’année

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