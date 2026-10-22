 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla recule en pré-ouverture après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:07

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de près de 5 % avant l'ouverture de la bourse après que la société a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

** La société affiche un flux de trésorerie disponible (FCF) positif et inattendu au troisième trimestre, mais a moins investi que prévu dans ses projets d’intelligence artificielle

** La société prévoit des dépenses d'investissement d'environ 20 milliards de dollars pour 2026, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de plus de 25 milliards de dollars

** Les dépenses d’investissement du troisième trimestre se sont élevées à 4,7 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux attentes des analystes, selon les données de LSEG

** Par ailleurs, Reuters a rapporté que certains initiés de TSLA craignaient que les déclarations publiques de Musk concernant une éventuelle fusion avec SpaceX n’attirent l’attention des actionnaires et ne compliquent les négociations

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé d'environ 14 %, contre une hausse de 15 % pour le Nasdaq .IXIC

Véhicules électriques

Valeurs associées

NASDAQ Composite
25 955,34 Pts Index Ex -0,21%
SPACEX
147,4900 USD NASDAQ +1,89%
TESLA
372,2200 USD NASDAQ -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 10:07:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
SAFRAN
271,8 -10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank