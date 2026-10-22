Tesla recule en pré-ouverture après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de près de 5 % avant l'ouverture de la bourse après que la société a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

** La société affiche un flux de trésorerie disponible (FCF) positif et inattendu au troisième trimestre, mais a moins investi que prévu dans ses projets d’intelligence artificielle

** La société prévoit des dépenses d'investissement d'environ 20 milliards de dollars pour 2026, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de plus de 25 milliards de dollars

** Les dépenses d’investissement du troisième trimestre se sont élevées à 4,7 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux attentes des analystes, selon les données de LSEG

** Par ailleurs, Reuters a rapporté que certains initiés de TSLA craignaient que les déclarations publiques de Musk concernant une éventuelle fusion avec SpaceX n’attirent l’attention des actionnaires et ne compliquent les négociations

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé d'environ 14 %, contre une hausse de 15 % pour le Nasdaq .IXIC