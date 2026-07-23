Tesla recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre et enregistré sa première perte de trésorerie depuis plus de deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Le cours de l'action Tesla TSLA.O recule de 5,8 % à 352 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** Le constructeur de véhicules électriques n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et annonce également sa première consommation de trésorerie trimestrielle depuis plus de deux ans

** Le directeur financier a indiqué que la consommation de trésorerie allait s'accentuer au second semestre, les dépenses liées à l'infrastructure d'IA et aux capacités de production dépassant les 25 milliards de dollars cette année

** Au moins quatre sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours après la publication des résultats, dont TD Cowen, indiquant que les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires légèrement supérieur, mais à un BPA inférieur, car TSLA n’a pas réalisé les économies de coûts escomptées au deuxième trimestre

** J.P. Morgan estime que l’action TSLA devrait rester « dans une fourchette étroite à court terme », les dépenses pesant sur les prévisions, mais que l’expansion des robotaxis, la production de Cybercab et la reprise des ventes de voitures devraient limiter la baisse et, à terme, entraîner un redressement des résultats et dégager davantage de valeur pour le titre

** Sur 55 sociétés de courtage, 24 attribuent au titre la recommandation « acheter » ou mieux, 24 « conserver » et sept « vendre » ou pire – données compilées par LSEG.

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 16,8 % depuis le début de l’année