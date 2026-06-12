Tesla recule alors que SpaceX s'affiche en hausse lors de ses débuts au Nasdaq

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12 juin - ** L'action Tesla TSLA.O recule de 2,8 % à 387,94 dollars après l'introduction en Bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, sur le Nasdaq

** L'action SpaceX SPCX.O grimpe de 22,1 % à 164,84 dollars pour ses débuts au Nasdaq, portant sa valorisation à plus de 2.000 milliards de dollars, alors que les investisseurs se sont rués sur la plus grande introduction en Bourse au monde

** L'action SPCX a ouvert à 150 dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars

** À la clôture d'hier, TSLA affichait une baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année