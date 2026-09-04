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Tesla recule alors que le lancement du Cybercab laisse les investisseurs sur leur faim
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 16:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action Tesla TSLA.O recule de 6% à 352,9 dollars , sous-performant ses pairs du "Mag 7" et figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX

** Le titre cède également les 5,4% de hausse enregistrés lors de la séance précédente, à la veille du lancement de Cybercab à Austin, au Texas

** Le titre s'achemine vers sa plus forte baisse journalière depuis le 23 juillet

** Le patron de Tesla Elon Musk, a toutefois fait l'impasse sur l'événement de jeudi et, selon les analystes, les dirigeants n'ont fourni que très peu de détails sur les tarifs et les plans de déploiement à grande échelle des véhicules, ce qui a déçu les investisseurs

** "Si Elon Musk n’a pas participé au lancement et qu’aucune information concrète n’a été fournie, les gens ne peuvent que supposer que… l’absence de nouvelles est une mauvaise nouvelle", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research

** Quelques heures après le lancement, l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé avoir ouvert un audit portant sur environ 1 000 véhicules Cybercab

** Sur 54 sociétés de courtage, 25 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 23 "conserver" et six "vendre" ou moins; le cours cible médian s'établit à 406,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action affiche une baisse de 21,2% depuis le début de l’année

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