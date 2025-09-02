Tesla reçoit environ 600 commandes depuis son lancement en Inde, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport au paragraphe 3, à l'arrière-plan du paragraphe 5 et suivants)

Tesla TSLA.O a reçu des commandes pour un peu plus de 600 voitures depuis le lancement des ventes en Inde à la mi-juillet, un nombre qui n'a pas été à la hauteur des attentes de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk prévoit maintenant d'expédier entre 350 et 500 voitures en Inde cette année, dont le premier lot devrait arriver de Shanghai début septembre, a indiqué Bloomberg News.

Les livraisons seront initialement limitées à Mumbai, Delhi, Pune et Gurugram, a indiqué le rapport, ajoutant que la taille des expéditions est basée sur les paiements complets qu'elle a reçus pour les voitures, ainsi que sur la capacité de l'entreprise à livrer en dehors des quatre villes où elle a une présence physique.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En juillet, Tesla a lancé sa voiture Model Y en Inde pour environ 70 000 dollars, un prix qui reflète les droits de douane élevés du pays sur les VE importés. Le fabricant américain de VE fait depuis longtemps pression sur l'Inde pour qu'elle réduise les droits de douane sur les voitures.

Face à la surcapacité des usines mondiales et à la baisse des ventes , Tesla a adopté une stratégie de vente de véhicules importés en Inde, malgré les droits de douane et les taxes.

Avec des livraisons estimées à partir du troisième trimestre, le constructeur automobile vise un segment de niche du marché automobile national, où les VE ne représentent que 4 % des ventes totales.

Bien que l'infrastructure routière de l'Inde se soit améliorée, la discipline de la circulation - comme la conduite dans les voies - est encore rudimentaire, les chargeurs de VE sont rares et éloignés, les animaux errants, y compris le bétail, et les nids-de-poule sur la route constituent un obstacle majeur, même dans les villes.