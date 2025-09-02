 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Tesla reçoit environ 600 commandes depuis son lancement en Inde, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 07:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport au paragraphe 3, à l'arrière-plan du paragraphe 5 et suivants)

Tesla TSLA.O a reçu des commandes pour un peu plus de 600 voitures depuis le lancement des ventes en Inde à la mi-juillet, un nombre qui n'a pas été à la hauteur des attentes de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk prévoit maintenant d'expédier entre 350 et 500 voitures en Inde cette année, dont le premier lot devrait arriver de Shanghai début septembre, a indiqué Bloomberg News.

Les livraisons seront initialement limitées à Mumbai, Delhi, Pune et Gurugram, a indiqué le rapport, ajoutant que la taille des expéditions est basée sur les paiements complets qu'elle a reçus pour les voitures, ainsi que sur la capacité de l'entreprise à livrer en dehors des quatre villes où elle a une présence physique.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En juillet, Tesla a lancé sa voiture Model Y en Inde pour environ 70 000 dollars, un prix qui reflète les droits de douane élevés du pays sur les VE importés. Le fabricant américain de VE fait depuis longtemps pression sur l'Inde pour qu'elle réduise les droits de douane sur les voitures.

Face à la surcapacité des usines mondiales et à la baisse des ventes , Tesla a adopté une stratégie de vente de véhicules importés en Inde, malgré les droits de douane et les taxes.

Avec des livraisons estimées à partir du troisième trimestre, le constructeur automobile vise un segment de niche du marché automobile national, où les VE ne représentent que 4 % des ventes totales.

Bien que l'infrastructure routière de l'Inde se soit améliorée, la discipline de la circulation - comme la conduite dans les voies - est encore rudimentaire, les chargeurs de VE sont rares et éloignés, les animaux errants, y compris le bétail, et les nids-de-poule sur la route constituent un obstacle majeur, même dans les villes.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 08:16 

    (Actualisé avec Société Générale, eDreams ODIGEO et InPost) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • danone (Crédit: Anieszka Kubilus / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Danone
    information fournie par AOF 02.09.2025 08:16 

    (AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + ... Lire la suite

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank