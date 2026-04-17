Tesla recherche des ingénieurs en puces électroniques taïwanais pour le projet Terafab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Tesla TSLA.O recherche des ingénieurs en semi-conducteurs à Taïwan pour son complexe de puces d'intelligence artificielle Terafab, selon les offres d'emploi publiées sur son site web.

Taïwan abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , et dispose d'une main-d'œuvre hautement spécialisée ayant de l'expérience dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Tesla a publié neuf offres d'emploi d'ingénieur à Taïwan pour son projet Terafab, à la recherche de candidats ayant plus de cinq ans d'expérience dans les processus avancés de fabrication de puces.

Les postes décrivent Terafab comme une "usine de semi-conducteurs à intégration verticale" combinant la logique, la mémoire, l'emballage, le test et la production de masques de lithographie sous un même toit.

Le mois dernier, Elon Musk, directeur général de Tesla, a dévoilé le projet Terafab, qui vise à construire une gigantesque usine de fabrication de puces pour l'intelligence artificielle afin d'alimenter ses ambitions en matière de robotique et de centres de données.

Plusieurs postes requièrent une expérience dans les nœuds de fabrication de puces avancés inférieurs à 7 nanomètres et dans les technologies de référence de classe 2 nanomètres, pour lesquelles l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs dispose d'une grande expertise.

L'un des postes requiert également une bonne connaissance des flux d'emballage avancés tels que CoWoS et SoIC, des technologies développées par TSMC.

Les postes d'ingénieurs couvrent plusieurs étapes essentielles de la fabrication frontale, notamment la lithographie, la gravure, les couches minces et la planarisation chimico-mécanique, ainsi que l'ingénierie du rendement et l'intégration des processus.

Selon les offres d'emploi, l'usine devrait prendre en charge des familles de puces telles que les processeurs d'inférence de bord, les puces renforcées pour les satellites orbitaux et les mémoires à large bande passante.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ces embauches interviennent alors que la demande d'IA pousse les entreprises à se doter de capacités de fabrication de puces plus avancées, dans un contexte de contraintes pour TSMC.

Interrogé sur Terafab, TSMC a déclaré jeudi qu'il ne sous-estimerait pas ses concurrents, mais a ajouté qu'il n'y avait "pas de raccourcis" dans l'industrie, car il faut deux à trois ans pour construire une nouvelle usine de fabrication.