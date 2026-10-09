Tesla rebaptise son système FSD en Europe sous la pression des régulateurs

Tesla a décidé de remplacer l'appellation "Full Self-Driving (Supervised)" par "Assisted Driving" en Europe, après les critiques du ministère allemand des Transports. Les autorités estiment que l'ancien nom pouvait laisser croire à une conduite entièrement autonome, alors que le système nécessite une surveillance permanente du conducteur. Aux Etats-Unis, Tesla conserve la dénomination FSD, proposée sous forme d'abonnement à 99 dollars par mois.

Ce changement intervient alors que Tesla cherche à obtenir les autorisations nécessaires au déploiement de sa technologie en Europe, notamment aux Pays-Bas. Selon Reuters, les pressions exercées par le constructeur auraient parfois conduit les régulateurs à alléger certaines procédures d'évaluation. Le groupe profite parallèlement d'une reprise des ventes de véhicules électriques en Europe, soutenue par la hausse des prix des carburants liée à la guerre en Iran, après une année de recul de ses ventes sur le continent.

Aux Etats-Unis, la NHTSA mène plusieurs enquêtes sur la sécurité du FSD, notamment dans des conditions de visibilité réduite et sur de possibles infractions routières ayant entraîné des collisions. Tesla conteste également en justice une décision californienne de décembre 2025 qualifiant de trompeuse la promotion de ses systèmes Autopilot et FSD. Malgré ces controverses, le constructeur revendiquait 1,48 million d'abonnements FSD actifs au deuxième trimestre, sans préciser la part des utilisateurs bénéficiant d'essais gratuits ou d'offres promotionnelles.