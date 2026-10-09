Tesla rebaptise sa fonction « Full Self-Driving » en « Assisted Driving » en Europe afin d'obtenir l'autorisation de commercialisation de son logiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla rebaptise le FSD « Tesla Assisted Driving » sur ses sites web européens

* L'Allemagne a déclaré mardi que Tesla avait proposé ce changement de nom

* Les autorités de régulation ont jugé que l'appellation « Full Self-Driving » était trompeuse

Le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a commencé à rebaptiser sa fonctionnalité « Full Self-Driving » en « Tesla Assisted Driving » sur ses sites web européens, abandonnant ainsi un nom que les autorités de régulation ont jugé trompeur , alors que le directeur général Elon Musk fait pression pour obtenir l’homologation de ce logiciel à l’échelle de l’Union européenne.

Ce changement de nom intervient après que l’Allemagne a annoncé mardi que Tesla avait proposé de passer à la nouvelle appellation . Musk a décrit la technologie de conduite autonome comme un élément clé de la croissance future de l’entreprise.

La page FSD de Tesla pour la Slovaquie redirige désormais vers une page intitulée « Tesla Assisted Driving », tout comme les pages d’autres pays européens tels que l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. Le site américain continue quant à lui de désigner cette technologie sous le nom de « Full Self-Driving (Supervised) ».

Un article de Reuters publié cette semaine détaillait comment Tesla avait mené une campagne pour obtenir l’homologation du FSD en Europe, notamment en encourageant les propriétaires et les partisans de la marque à faire pression sur les régulateurs nationaux pour accélérer les procédures d’homologation.

En septembre, un propriétaire norvégien de Tesla a demandé à l’Administration norvégienne des routes publiques si les modifications apportées par Tesla à la description du FSD répondaient aux préoccupations concernant ce nom, selon des documents obtenus par Reuters grâce à des demandes d’accès à l’information.

“Ne vous contentez pas de répéter que “nous attendons l’UE” sans expliquer ce que Tesla ou la Norvège doivent faire entre-temps”, a déclaré le propriétaire.

Plusieurs autorités de régulation ont estimé que l’ancienne appellation était trompeuse, car le système nécessite une surveillance constante et les conducteurs restent légalement responsables.

En Suède, les autorités de protection des consommateurs avaient auparavant demandé à l’Agence suédoise des transports d’évaluer si la commercialisation du FSD pouvait donner aux acheteurs la fausse impression que le système était capable d’une conduite entièrement autonome.

En Italie, les autorités avaient indiqué dans une correspondance interne du gouvernement que le nom “Full Self-Driving”, associé au matériel promotionnel de Tesla, “pourrait amener les utilisateurs à croire que le véhicule est équipé de fonctions de conduite automatique sans surveillance, attribuables à des niveaux d’automatisation plus élevés, en particulier le niveau 3 de la SAE”, selon une communication consultée par Reuters grâce à des demandes d’accès à l’information.

Huit pays de l’UE autorisent déjà ce système, la Slovaquie devant devenir le neuvième d’ici quelques jours.

Un vote à l’échelle de l’UE a été repoussé d’octobre à au moins décembre, des pays comme la France menant des essais supplémentaires .