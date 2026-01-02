 Aller au contenu principal
Tesla rate de peu les prévisions de livraisons et se distingue dans l'énergie
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 15:47

Tesla a publié ses chiffres de production et de livraison au titre du 4e trimestre 2025. Des données qui illustrent une consolidation des livraisons mais témoignent aussi d'un record historique concernant le déploiement de stockage d'énergie.

Au quatrième trimestre 2025, Tesla indique avoir livré 418 227 véhicules, dont plus de 97% de modèles 3 et Y, ce qui souligne la forte dépendance du constructeur à ses modèles historiques.
En net repli par rapport au trimestre précédent (497 099 unités), les chiffres de livraisons ressortent aussi légèrement en deçà des attentes. En effet, en début de semaine, une vingtaine d'analystes - dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou Jefferies - avaient indiqué anticiper un chiffre de 422 850 livraisons trimestrielles.
Dans ce contexte, les livraisons annuelles ressortent à 1,63 million d'unités, là où les analystes ciblaient 1,64 million.
Sur le volet production, le constructeur évoque un volume de 434 358 véhicules au 4e trimestre, soit 1,65 million de véhicules produits au cours de l'exercice.
Enfin, Tesla fait part du déploiement de 46,7 GWh d'équipements de stockage d'énergie au cours de l'exercice, un chiffre cette fois légèrement supérieur aux attentes du consensus (45,9 GWh).
Au cours de l'exercice 2025, la firme d'Elon Musk a signé une progression de plus de 11% mais doit composer avec la montée en puissance de ses rivaux chinois BYD, Xiaomi et NIO en tête.

Après la parution de ces chiffres, la prudence domine chez les investisseurs : le titre évolue tout juste à l'équilibre, autour des 450USD.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
441,8700 USD NASDAQ -1,75%
