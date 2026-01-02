Tesla rate de peu les prévisions de livraisons et se distingue dans l'énergie
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 15:47
Au quatrième trimestre 2025, Tesla indique avoir livré 418 227 véhicules, dont plus de 97% de modèles 3 et Y, ce qui souligne la forte dépendance du constructeur à ses modèles historiques.
En net repli par rapport au trimestre précédent (497 099 unités), les chiffres de livraisons ressortent aussi légèrement en deçà des attentes. En effet, en début de semaine, une vingtaine d'analystes - dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou Jefferies - avaient indiqué anticiper un chiffre de 422 850 livraisons trimestrielles.
Dans ce contexte, les livraisons annuelles ressortent à 1,63 million d'unités, là où les analystes ciblaient 1,64 million.
Sur le volet production, le constructeur évoque un volume de 434 358 véhicules au 4e trimestre, soit 1,65 million de véhicules produits au cours de l'exercice.
Enfin, Tesla fait part du déploiement de 46,7 GWh d'équipements de stockage d'énergie au cours de l'exercice, un chiffre cette fois légèrement supérieur aux attentes du consensus (45,9 GWh).
Au cours de l'exercice 2025, la firme d'Elon Musk a signé une progression de plus de 11% mais doit composer avec la montée en puissance de ses rivaux chinois BYD, Xiaomi et NIO en tête.
Après la parution de ces chiffres, la prudence domine chez les investisseurs : le titre évolue tout juste à l'équilibre, autour des 450USD.
Valeurs associées
|441,8700 USD
|NASDAQ
|-1,75%
A lire aussi
-
Le mouvement séparatiste au Yémen, soutenu par les Emirats arabes unis, a fait état vendredi de nouvelles frappes saoudiennes ayant tué sept membres de ses forces qui s'étaient emparées ces dernières semaines de vastes pans du pays. Il s'agit des premières pertes ... Lire la suite
-
Ce partenariat technologique marque une étape stratégique pour Qualcomm, qui déploie sa solution de bord intégrée au sein de l'un des modèles les plus vendus au monde, renforçant sa présence dans l'électronique automobile de pointe. Qualcomm Technologies a annoncé ... Lire la suite
-
Ukraine : plus importante avancée russe en 2025 depuis la première année de la guerre (AFP d'après ISW)
Les forces russes ont réalisé en Ukraine leur plus forte progression l'an dernier, à l'exception de 2022, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP), deux centres ... Lire la suite
-
Un violent séisme de magnitude 6,5 a frappé vendredi au petit matin la ville de Mexico, mais n'a pas occasionné de "dégâts graves", selon la présidente Claudia Sheinbaum. Le sol a tremblé à 07H58 locales (13H58 GMT), poussant les habitants de la capitale à évacuer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer