Tesla rappelle près de 13 000 véhicules américains en raison du risque lié aux batteries
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 09:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O rappelle 12 963 véhicules aux États-Unis en raison d'une défaillance de la connexion de la batterie qui peut entraîner une perte de puissance d'entraînement, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

