Tesla rappelle près de 13 000 véhicules américains en raison du risque lié aux batteries

Tesla TSLA.O rappelle 12 963 véhicules aux États-Unis en raison d'une défaillance de la connexion de la batterie qui peut entraîner une perte de puissance d'entraînement, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.
