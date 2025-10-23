Tesla rappelle plus de 63 000 Cybertrucks en raison d'un problème de feux de stationnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O rappelle 63 619 véhicules Cybertruck aux États-Unis car les feux de stationnement trop lumineux peuvent réduire la visibilité des conducteurs venant en sens inverse, augmentant ainsi le risque d'accident, a déclaré jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tesla a publié une mise à jour logicielle en direct, gratuite, a indiqué la NHTSA.