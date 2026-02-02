information fournie par Boursorama avec AFP • 02/02/2026 à 08:16

Chine: l'activité des usines a accéléré en janvier (indice indépendant)

( AFP / ADEK BERRY )

L'activité manufacturière en Chine s'est intensifiée en janvier, selon un indice indépendant publié lundi, un signe encourageant pour le monde industriel du géant asiatique et qui vient contredire le repli décrit par le chiffre officiel.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, et publié par le média économique chinois Caixin, s'est établi à 50,3 points le mois dernier - contre 50,1 en décembre.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

La Chine, deuxième économie mondiale, est confrontée depuis la pandémie à une consommation intérieure globalement moins forte qu'auparavant et à une guerre des prix entre entreprises. Cela pèse sur l'activité, malgré la vigueur des exportations.

En janvier, la production s'est accélérée grâce notamment à une hausse des nouvelles commandes, y compris de clients étrangers, et les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire pour y faire face, selon l'enquête S&P Global-RatingDog.

Le chiffre annoncé lundi vient contredire le PMI officiel, publié ce weekend par le gouvernement.

Ce dernier affichait pour janvier un indice en repli (49,3) après le rebond de décembre (50,1), signalant une perte d'élan de l'activité manufacturière.

L'enquête Caixin-S&P Global sonde principalement des petites et moyennes entreprises, plus orientées vers les exportations, tandis que le baromètre officiel se concentre sur les grands groupes étatiques, ce qui explique cet écart des tendances.

Des mesures de relance pourraient être annoncées en mars, lors de la publication du nouveau plan quinquennal pour la période 2026-2030, en cours d'élaboration.

La Chine a enregistré une croissance de 5% en 2025, conformément à son objectif officiel. Mais ce taux reste toutefois l'un des plus faibles depuis des décennies, hors pandémie de Covid-19.