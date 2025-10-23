Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel

Tesla TSLA.O rappelle 63.619 véhicules Cybertruck en raison d'un problème de logiciel qui fait que les feux de stationnement avant dépassent les niveaux de luminosité autorisés, ce qui peut nuire à la vision des conducteurs venant en sens inverse, a déclaré jeudi le régulateur automobile américain.

Tesla a publié une mise à jour logicielle pour corriger le problème sans frais pour les propriétaires, a déclaré l'Administration nationale de la sécurité routière dans son avis.

Mercredi, le fabricant de véhicules électriques a rappelé 12 963 véhicules Model 3 et Model Y en raison d'un défaut dans un composant du bloc-batterie.