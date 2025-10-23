 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 247,68
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Tesla TSLA.O rappelle 63.619 véhicules Cybertruck en raison d'un problème de logiciel qui fait que les feux de stationnement avant dépassent les niveaux de luminosité autorisés, ce qui peut nuire à la vision des conducteurs venant en sens inverse, a déclaré jeudi le régulateur automobile américain.

Tesla a publié une mise à jour logicielle pour corriger le problème sans frais pour les propriétaires, a déclaré l'Administration nationale de la sécurité routière dans son avis.

Mercredi, le fabricant de véhicules électriques a rappelé 12 963 véhicules Model 3 et Model Y en raison d'un défaut dans un composant du bloc-batterie.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,9700 USD NASDAQ -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'IHG
    IHG: Croissance surprise du RevPAR au 3e trimestre, l'Europe compense les Etats-Unis
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:42 

    InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de Holiday Inn, a fait état jeudi d'une hausse surprise de 0,1% du revenu mondial par chambre disponible (RevPAR) au troisième trimestre, la croissance en Europe et au Moyen-Orient ayant compensé la faible performance ... Lire la suite

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et +2,5% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Prudence en vue en Europe avec une pluie de résultats
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite

  • Un stand Dassault Systemes au salon CES de Las Vegas, en 2024 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )
    Dassault Systèmes abaisse ses prévisions pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.10.2025 09:20 

    L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a revu en baisse ses objectifs pour 2025 en raison d'une croissance moins rapide qu'espérée, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Au troisième trimestre, ses ventes sont restées stables, à 1,46 milliard d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank