Tesla : rappel important de voitures en Chine

Le constructeur américain de véhicules électriques rappelle également 63 voitures Model S et Model X importées en Chine en raison de problèmes liés à l'airbag frontal du conducteur.

(AOF) - Tesla est contraint de corriger le logiciel de 77 650 voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine en raison de risques de sécurité, a fait savoir ce mardi le régulateur du marché chinois. Cette action, due à des problèmes de logiciel qui peuvent ne pas afficher la pression des pneus surveillés immédiatement après le démarrage du véhicule, est décrite comme un rappel de produit en vertu de la réglementation chinoise, a déclaré le régulateur.

