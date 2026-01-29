Tesla progresse grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en hausse de 2,6 % à 442,9 $ lors des échanges de préouverture

** La société a déclaré mercredi qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle de son PDG, Elon Musk

** TSLA réaffirme que les plans de production des robotaxis Cybercab restent sur la bonne voie pour 2026

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 24,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur financier Vaibhav Taneja indique que les dépenses d'investissement dépasseront 20 milliards de dollars, soit plus du double des 8,5 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2025, reflétant les investissements dans les usines pour les robotaxis, les robots humanoïdes, les camions Semi et le Roadster

** La société va abandonner les Model S et Model X, la capacité des usines étant redéployée pour la production de robots, soulignant son virage stratégique s'éloignant des modèles existants à faible volume

** Tesla est devenue une "valeur narrative", l'attention des investisseurs se détournant des fondamentaux plus faibles des véhicules électriques au profit de la robotique, de l'IA et de l'autonomie, qui constituent un nouveau récit pour susciter l'enthousiasme - Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell

** La décision de redéployer l'espace de production automobile pour construire des robots humanoïdes a contribué à raviver l'enthousiasme, même si le chiffre d'affaires et les bénéfices ont diminué et que les anciens modèles de VE sont abandonnés, ajoute Coatsworth

** TSLA a augmenté d'environ 11 % en 2025