Tesla progresse grâce à l'optimisme suscité par la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine

27 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en hausse de 5 % à 455,47 $ sur fond d'optimisme quant à une trêve dans les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et alors que la présidente Robyn Denholm a appelé les actionnaires à soutenir le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars du directeur général Elon Musk

** L'action TSLA est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 13 octobre et de clôturer à son plus haut niveau depuis le 2 octobre ** Les hauts responsables économiques chinois et américains ont élaboré dimanche le cadre d'un accord commercial que le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping décideront dans le courant de la semaine et qui suspendrait les droits de douane américains plus élevés et les contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ont déclaré des responsables américains

** Les plus grands marchés de TSLA sont les États-Unis et la Chine ** Le leadership de Musk a été "essentiel" au succès de Tesla et sans un plan qui l'incite correctement, l'entreprise pourrait perdre "son temps, son talent et sa vision", a déclaré Robyn Denholm dans une lettre aux actionnaires

** Le plan proposé accorderait à Musk 12 tranches d'options d'achat d'actions liées à des objectifs ambitieux, notamment une capitalisation boursière de 8 500 milliards de dollars et des étapes importantes dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique

** TSLA est en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année, contre 22 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC