Tesla prévoit de se lancer dans le stockage d'énergie en Inde pour étendre ses activités au-delà des voitures, comme le montre une offre d'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditi Shah

Tesla TSLA.O se prépare à entrer sur le marché indien du stockage industriel de l'énergie, selon une offre d'emploi publiée sur son site web, l'opposant aux entreprises contrôlées par Mukesh Ambani et Gautam Adani, qui investissent davantage dans le secteur à mesure que le réseau électrique passe à une énergie plus propre.

Cette nouvelle activité marquera également l'expansion de Tesla en Inde au-delà des seules voitures électriques, qu'elle a commencé à vendre en août.

L'entreprise exploite déjà une activité Megapack aux États-Unis et sur d'autres marchés, fournissant des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour les utilisateurs industriels et les services publics.

Le nouveau plan de Tesla a été révélé dans une offre d'emploi publiée sur son site web, qui indique qu'elle cherche à embaucher un responsable du développement commercial en Inde pour "élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale d'expansion du marché pour les solutions industrielles de stockage d'énergie".

Le candidat sera chargé d'organiser l'entrée de Tesla en Inde pour le stockage de l'énergie à l'échelle de l'utilité publique, a ajouté l'entreprise, sans donner plus de détails.

Reuters a été le premier à faire état du projet de Tesla. L'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Reliance RS.N d'Ambani et le groupe Adani ADEL.NS ont également des projets ambitieux pour le secteur du stockage de l'énergie en Inde.

L'Inde s'est fixé pour objectif d'atteindre 500 gigawatts (GW) de capacité de production d'énergie à partir de combustibles non fossiles d'ici 2030, contre plus de 262 GW à la fin de 2025. Elle a besoin de dispositifs capables de stocker l'énergie pendant les heures creuses, de stabiliser le réseau et de réduire les émissions de carbone.

Le gouvernement encourage les entreprises à investir dans les systèmes de stockage par des incitations fiscales et travaille également à l'élaboration d'une feuille de route nationale pour permettre aux entreprises d'atteindre les objectifs fixés.