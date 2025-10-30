 Aller au contenu principal
Tesla prévoit de lancer le Cybercab en Asie-Pacifique à Shanghai lors de l'exposition de novembre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte)

Tesla TSLA.O présentera son Cybercab à l'Exposition internationale d'importation de Chine qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre, marquant ainsi les débuts du robotaxi en Asie-Pacifique, a déclaré le vice-président du constructeur automobile, Tao Lin, dans un message publié sur Weibo jeudi.

On ne sait pas encore si Tesla prévoit de déployer le Cybercab sur les routes chinoises.

Dévoilé par Elon Musk en octobre de l'année dernière, le véhicule autonome a été provisoirement lancé à Austin en juin avec un accès sur invitation seulement et des contrôleurs de sécurité humains à bord. Sa production en série est prévue à partir de l'année prochaine.

La présentation du Cybercab à Shanghai intervient alors que des entreprises chinoises telles que Baidu 9888.HK et Pony AI

PONY.O mènent depuis des années des essais de robotaxis dans différentes villes de Chine.

