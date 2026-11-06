Tesla prévoit d'arrêter la production du Cybertruck en 2027 pour privilégier le Cybercab

Tesla prévoit de mettre progressivement fin à la production du Cybertruck dans son usine d'Austin, au Texas, vers le milieu de l'année 2027, après plusieurs années de performances commerciales décevantes. Elon Musk entend réaffecter les capacités industrielles libérées à la fabrication du Cybercab, son véhicule autonome destiné aux services de robotaxis. Cette décision marque un tournant dans la stratégie du constructeur, qui cherche à accélérer sa transformation vers l'intelligence artificielle et la robotique. L'avenir du Cybertruck reste néanmoins incertain, Tesla n'ayant pas précisé si sa fabrication serait transférée vers un autre site ou définitivement abandonnée.

Commercialisé depuis fin 2023, le Cybertruck n'a jamais atteint les ambitions initiales de Tesla. Selon Kelley Blue Book, ses ventes américaines ont chuté de 48% l'année dernière, à 20 237 unités, contre 38 965 en 2024, très loin des 250 000 véhicules annuels envisagés par Elon Musk. Le modèle a également fait l'objet de 11 campagnes de rappel depuis son lancement, tandis que son design anguleux et sa carrosserie en acier inoxydable ont limité son adoption auprès des acheteurs traditionnels de pick-up. Sa configuration actuelle empêche notamment son homologation en Europe en raison des normes de protection des piétons. Les difficultés du Cybertruck s'inscrivent toutefois dans un contexte plus large de faible demande américaine pour les pick-up électriques, également observé chez d'autres constructeurs.

Tesla souhaite désormais concentrer ses investissements sur le Cybercab, un véhicule autonome à deux places dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs. Le constructeur a commencé en septembre à proposer des trajets payants à Austin avec une flotte limitée, mais le programme reste confronté à des interrogations réglementaires. La NHTSA a notamment ouvert un audit sur la procédure de certification du véhicule aux normes fédérales de sécurité. Tesla revendique une capacité de production installée supérieure à 125 000 Cybercabs, tandis qu'environ 570 exemplaires figurent parmi les plus de 1 200 robotaxis exploités au Texas, le reste étant principalement constitué de Model Y. La montée en puissance industrielle demeure donc progressive.

Cette réorientation intervient dans une période difficile pour Elon Musk, dont les dépenses politiques proches de 500 millions de dollars n'ont pas permis d'obtenir les résultats électoraux espérés lors des élections américaines de mi-mandat. Ses entreprises s'acheminaient parallèlement vers une perte cumulée de plus de 370 milliards de dollars de capitalisation boursière sur la semaine. Si le Cybertruck a servi de plateforme de développement technologique pour Tesla, son échec commercial conduit désormais le groupe à privilégier les perspectives offertes par les robotaxis. Le succès de cette stratégie dépendra toutefois de la capacité du constructeur à surmonter les obstacles réglementaires et à déployer le Cybercab à grande échelle.