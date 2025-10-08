Tesla présente des Model Y et 3 dits "abordables" mais jugés encore trop onéreux

Voitures Tesla Model Y dans une usine en Allemagne

par Abhirup Roy et Harshita Mary Varghese

Tesla a lancé des versions "abordables" de son SUV le plus vendu Model Y et de sa berline Model 3, mais les prix de départ de 39.990 dollars et 36.990 dollars (34.426,65 euros et 31.844,01 euros) restent trop élevés, selon certains analystes, pour attirer une nouvelle catégorie d'acheteurs vers la marque de véhicules électriques.

Le directeur général Elon Musk a présenté ces voitures comme un moyen d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs, déclarant l'année dernière qu'un prix inférieur à 30.000 dollars, après incitations, était la clé. Tesla tente d'inverser la tendance à la baisse des ventes de sa gamme vieillissante dans un contexte de concurrence accrue en Europe et en Chine, et de la perte d'un crédit d'impôt de 7.500 dollars aux États-Unis.

Si les nouvelles voitures sont dépourvues de certaines finitions et caractéristiques haut de gamme, elles offrent une autonomie de plus de 480 km. Les deux modèles peuvent déjà être commandées, les livraisons devant commencer entre décembre 2025 et janvier 2026, indique le site internet de Tesla.

Les investisseurs et les analystes ont déclaré que le fait de baisser le prix en dessous de 40.000 dollars contribuerait à stimuler les ventes, car les dernières offres rivaliseront l'année prochaine avec l'Equinox de Chevrolet, la Ioniq 5 de Hyundai et l'EV4 de Kia.

Certains s'attendaient cependant à ce que Tesla réduise encore plus ses prix pour les faire passer sous la barre des 30.000 dollars et concurrencer les modèles chinois.

L'action Tesla a terminé en baisse de 4,5% mardi à la Bourse de New York.

Depuis des années, Elon Musk promet des véhicules grand public, bien qu'il ait annulé l'année dernière son projet d'un tout nouveau véhicule électrique à 25.000 dollars, comme l'a d'abord rapporté Reuters.

En Europe, où les opinions politiques d'extrême droite d'Elon Musk ont sapé la fidélité à la marque, les nouveaux modèles de Tesla seront confrontés à plus d'une douzaine de modèles électriques et hybrides rechargeables dont les prix sont inférieurs à 30.000 dollars.

(Rédigé par Abhirup Roy à San Francisco et Akash Sriram et Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)