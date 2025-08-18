Tesla prépare le lancement du Model Y L en Chine
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 15:32
Cette nouveauté intervient dans un contexte de forte concurrence, notamment avec le lancement du YU7 par Xiaomi, et alors que Tesla a vu ses ventes de véhicules fabriqués en Chine reculer de 8,4% en juillet.
Le constructeur prévoit aussi d'introduire prochainement une version à plus grande autonomie et propulsion arrière de la Model 3, d'après des documents déposés auprès du ministère chinois de l'Industrie.
Valeurs associées
|331,3500 USD
|NASDAQ
|+0,24%
