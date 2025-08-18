Tesla prépare le lancement du Model Y L en Chine information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 15:32









(Zonebourse.com) - Tesla a annoncé aujourd'hui sur le réseau social Weibo que son Model Y L, soit une version à six places et à empattement allongé de son best-seller, serait 'bientôt disponible' en Chine, rapporte Reuters. Le constructeur a accompagné cette annonce d'une vidéo présentant le modèle.



Cette nouveauté intervient dans un contexte de forte concurrence, notamment avec le lancement du YU7 par Xiaomi, et alors que Tesla a vu ses ventes de véhicules fabriqués en Chine reculer de 8,4% en juillet.



Le constructeur prévoit aussi d'introduire prochainement une version à plus grande autonomie et propulsion arrière de la Model 3, d'après des documents déposés auprès du ministère chinois de l'Industrie.





