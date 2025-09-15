Tesla pourrait augmenter sa production en Allemagne

(AOF) - Selon l’agence de presse allemande DPA, Tesla prévoit d’augmenter sa production dans son usine de Gruenheide en raison de fortes ventes. André Thierig, le directeur de l’usine, a déclaré à DPA : " nous avons actuellement de très bons chiffres de vente et nous avons donc revu à la hausse nos plans de production pour les troisième et quatrième trimestres ". Le marché semble donc se reprendre pour Tesla outre-Rhin. Pourtant, entre janvier et août 2025, les ventes du groupe présidé par Elon Musk ont affiché un recul de 56,1 % selon l’autorité fédérale allemande pour la circulation routière.

AOF - EN SAVOIR PLUS