CAC 40
7 900,41
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla pourrait augmenter sa production en Allemagne
15/09/2025 à 14:41

(AOF) - Selon l’agence de presse allemande DPA, Tesla prévoit d’augmenter sa production dans son usine de Gruenheide en raison de fortes ventes. André Thierig, le directeur de l’usine, a déclaré à DPA : " nous avons actuellement de très bons chiffres de vente et nous avons donc revu à la hausse nos plans de production pour les troisième et quatrième trimestres ". Le marché semble donc se reprendre pour Tesla outre-Rhin. Pourtant, entre janvier et août 2025, les ventes du groupe présidé par Elon Musk ont affiché un recul de 56,1 % selon l’autorité fédérale allemande pour la circulation routière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
395,9400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

