Tesla porte plainte contre les droits de douane imposés aux véhicules fabriqués en Chine

(AOF) - Tesla a déposé une plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre les tarifs douaniers de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, selon un dossier publié sur le site Web de la Cour lundi et repéré par Reuters. Le constructeur américain rejoint les constructeurs chinois contre ces droits de douane introduits à la fin du mois d'octobre après une enquête anti-subventions de la Commission. Selon S&P, ils empêcheront les ventes de ces véhicules d'atteindre "le pic précédemment prévu d'un million d'unités au cours de la seconde moitié de la décennie".

