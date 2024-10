Tesla plonge après avoir déçu avec la démonstration de son véhicule autonome

(AOF) - Tesla (-6,54% à 223,16 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 à Wall Street après la présentation hier de son taxi autonome doté d'IA, le Cybercab. Selon la presse Elon Musk a déclaré que sa société commencerait à construire le ce véhicule d'ici 2026 à un prix inférieur à 30 000 dollars, et a également présenté un "Robovan" capable de transporter 20 personnes en ville. Certains investisseurs et experts ont avoué qu'ils espéraient des détails plus concrets sur la transformation de l'entreprise avec un business plan solide.

Inversement, Uber caracole en tête du S&P500 progressant de 8,12% à 84,25 dollars, alors que la concurrence du véhicule autonome de Tesla était une des principales appréhensions des investisseurs.

Selon la presse, Elon Musk a déçu car il n'a pas dit à quelle vitesse Tesla pourrait accélérer la production de robotaxis, comment le constructeur pourrait surmonter les obstacles réglementaires ou devancer ses rivaux. Selon certains experts, Elon Musk n'a surtout pas encore prouvé que son approche de l'autonomie basée uniquement sur la vision est viable.