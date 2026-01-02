Tesla perd la couronne des VE au profit du Chinois BYD : la concurrence et l'expiration du crédit d'impôt pèsent sur la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes annuelles de Tesla en baisse pour la deuxième année consécutive

*

La demande de VE ralentit après l'expiration du crédit d'impôt aux États-Unis

*

Tesla se concentre sur la robotique et la technologie de conduite autonome

*

Tesla perd son titre de premier constructeur de VE au profit du Chinois BYD

(Refonte du paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 12, 14 et 15) par Akash Sriram

Tesla TSLA.O a cédé sa couronne de premier constructeur mondial de véhicules électriques au Chinois BYD 002594.SZ après que ses ventes annuelles ont chuté pour la deuxième année consécutive, l'intensification de la concurrence, l'expiration des crédits d'impôt américains et les dommages causés à la marque du constructeur automobile ayant nui à la demande.

Avec des ventes mondiales de véhicules électriques en hausse de 28 % l'année dernière, BYD a dépassé Tesla pour la première fois sur une base annuelle, aidé par une croissance rapide en Europe où le constructeur automobile chinois a élargi son avance sur son rival américain.

Le chiffre des livraisons annuelles soulève des questions quant à la capacité de Tesla à stabiliser son activité automobile principale après deux années consécutives de baisse des ventes, alors même qu'il se tourne vers des projets futuristes tels que la robotique et les voitures autonomes pour justifier sa forte valorisation.

Les actions de Tesla étaient légèrement en hausse dans les premiers échanges.

"Je pense que le marché reste concentré sur l'activité de robotaxi, où Tesla teste son Cybercab à Austin", a déclaré Seth Goldstein, analyste principal de la recherche sur les actions chez Morningstar.

"Si les livraisons ne diminuent pas trop au cours des prochains trimestres, je pense que le sentiment du marché autour du robotaxi continuera à stimuler l'action", a ajouté Seth Goldstein.

Les chiffres de Tesla pour le quatrième trimestre interviennent après que les livraisons du troisième trimestre ont été soutenues par la ruée vers les crédits d'impôt américains pour les véhicules électriques avant qu'ils n'expirent à la fin du mois de septembre, suivie d'un ralentissement plus marqué au fur et à mesure que les mesures incitatives s'éteignaient.

La demande de VE a diminué aux États-Unis depuis la fin du mois de septembre, lorsque l'administration du président Donald Trump a mis fin aux crédits d'impôt fédéraux de 7 500 dollars.

Tesla a déclaré avoir livré 418 227 véhicules au cours du trimestre octobre-décembre, soit une baisse de 15,6 % par rapport aux 495 570 véhicules livrés un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 434 487 véhicules, soit une baisse de 12,3 %, selon Visible Alpha.

Sur l'ensemble de l'année, Tesla a livré 1,64 million de véhicules, contre 1,79 million en 2024. Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à des livraisons d'environ 1,65 million de véhicules, marquant ainsi la deuxième baisse annuelle consécutive de l'entreprise.

INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE EN AMÉRIQUE DU NORD ET EN EUROPE

Selon les analystes, Tesla a subi d'énormes pressions en 2025 en Amérique du Nord et en Europe, où la concurrence s'est intensifiée et où l'entreprise a dû faire face à un retour de bâton en raison de la rhétorique politique du directeur général Elon Musk.

La concurrence croissante des entreprises chinoises et des constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen

VOWG.DE et BMW BMWG.DE a pesé sur la dynamique des ventes de Tesla.

BYD a déclaré que les ventes en dehors de la Chine ont grimpé à un record de 1 million de véhicules en 2025, en hausse d'environ 150% par rapport à 2024. La société a déclaré qu'elle visait à vendre jusqu'à 1,6 million de véhicules en dehors de la Chine en 2026, bien qu'elle n'ait pas divulgué d'objectif de vente global.

En octobre, Tesla a lancé des versions "Standard" dépouillées du Model Y et du Model 3, dont le prix est inférieur d'environ 5 000 dollars à celui des modèles de base précédents, afin de défendre les volumes de ventes après la perte du crédit d'impôt et de séduire les clients européens à la recherche d'options moins chères.

Cette décision a déçu certains investisseurs qui s'attendaient à une baisse de prix plus importante ou à un nouveau produit de masse significatif.

Même si les livraisons de véhicules ont diminué, les actions de Tesla ont augmenté d'environ 11,4 % en 2025, ce qui a accru la fortune de M. Musk.