Tesla perd 24 % en Bourse depuis le début de l’année : faut-il investir en 2024 ?

Après avoir enregistré plusieurs records en 2023, les récents chiffres financiers de Tesla montrent une certaine détérioration de la situation, pesant ainsi sur le cours de Bourse de Tesla. Alors que l'action Tesla a perdu plus de 24 % en Bourse depuis janvier 2024, faut-il acheter l'action Tesla en 2024 ? Découvrez notre avis et analyse de l'action Tesla.

Pourquoi l'action Tesla baisse-t-elle en 2024 ?

Une baisse de sa marge à cause de sa politique de baisse des prix et de la hausse des dépenses opérationnelles

Pour soutenir ses ventes dans une période de ralentissement sur des marchés clés comme les États-Unis et la Chine, ainsi que pour faire face à une concurrence plus importante, l'entreprise Tesla a commencé à baisser ses prix en 2023. Pari réussi pour Tesla qui a délivré autour de 1,85 million de véhicules électriques en 2023, soit une hausse de près de 35 % par rapport à 2022 et un volume proche d'autres marques premium comme Mercedes ou BMW.

Cependant, la marge de l'entreprise Tesla a été impactée par ces réductions de prix, sans oublier que les dépenses ont aussi augmenté comme les coûts liés à la production des batteries, au Cybertruck mais aussi à l'Intelligence Artificielle (IA). Il faut aussi prendre en considération les fluctuations de change qui ont eu un certain impact négatif sur les performances de la société.

L'entreprise Tesla prévoit que la croissance sera plus faible en 2024

Tesla a annoncé que la croissance du volume des véhicules pourrait être notablement inférieure en 2024. L'entreprise Tesla prévoit de mettre en place de nouvelles réductions des coûts unitaires pour améliorer la rentabilité par unité produite et envisage progressivement de cesser de réduire ses prix, ce qui devrait entraîner une baisse de sa croissance cette année.

Les régulateurs s'intéressent de près à Tesla

Selon Reuters, l'autonomie des véhicules électriques a été un argument de vente majeur pour Tesla aux États-Unis, alors que de nombreux clients potentiels mentionnent souvent le manque d'infrastructures de recharge publiques comme un frein à l'achat. Pourtant, il semblerait que l'entreprise Tesla ait régulièrement surestimé les estimations d'autonomie de ses véhicules et qu'elle soit désormais confrontée à de nouvelles réglementations gouvernementales américaines plus strictes concernant les essais de véhicules.

Début février 2024, l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) aux États-Unis a indiqué avoir intensifié ses contrôles concernant une perte de contrôle de la direction assistée et de pièces de suspensions, alors que les plaintes s'accumulent (dont certaines remontent jusqu'en 2016). L'entreprise Tesla, quant à elle, blâme les conducteurs. Des enquêtes similaires sont en cours en Norvège et en Suède et pourraient aboutir à un rappel de produit.

Tesla doit aussi faire face à une concurrence croissante

Bien que Tesla se positionne comme un leader de véhicules électriques (VE) haut de gamme, la concurrence sur ce secteur et celui des véhicules autonomes s'intensifie. Il s'agit à la fois de constructeurs traditionnels comme Ford, General Motors et Hyundai, Nissan ou encore Volkswagen et de constructeurs plus récents et dédiés au marché des voitures électriques comme les marques chinoises Nio, Xpeng, Li Auto et BYD (Build Your Dreams).

Analyse technique de l'action Tesla en Bourse en 2024

Entre janvier 2020 et novembre 2021, l'action Tesla a gagné plus de 1 374 % en Bourse. Depuis son pic en novembre 2021 à plus de 414 $ par action, Tesla a perdu plus de 136 % jusqu'à aujourd'hui. En 2023, l'action Tesla a gagné plus de 101 %, mais depuis janvier 2024, elle perd plus de 24 % en Bourse et évolue autour des 188 $ par action au moment de l'écriture.

Analyse graphique de l'action Tesla en Bourse

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Tesla : franchir les résistances proches des zones de prix autour des niveaux 195,33 $ et 207,03 $ sera important pour que l'action Tesla continue sa hausse durablement.

Scénario baissier pour l'action Tesla : les supports à surveiller sont les zones de prix proches des niveaux 182,63 $, 175,01 $ et 164,27 $.

Comment investir dans l'action Tesla en 2024 ? Notre avis

Il est intéressant de noter que les prévisions du marché des véhicules électriques envisagent une augmentation de la demande dans les années à venir en raison des objectifs de neutralité carbone et de la recherche de solutions de mobilité plus vertes. Malgré tout, le marché de l'automobile est un marché très cyclique dont les performances varient en fonction des conditions économiques.

Bien que considéré comme un leader, Tesla est soumis à une concurrence croissante, ce qui offre plus de choix aux consommateurs qui pourraient se détourner des véhicules de l'entreprise Tesla pour des options moins chères.

Étant donné le statut de l'action Tesla en tant qu'action à forte croissance (growth), une transition vers une phase de croissance plus lente pourrait potentiellement diminuer l'attrait de ses actions. Toutefois, Tesla pourrait se positionner pour une croissance soutenue à plus long terme en introduisant ses nouveaux véhicules. Associées à des réductions de coûts par unité, les marges bénéficiaires de l'entreprise pourraient s'améliorer à long terme.

Si le cours de l'action Tesla continue de décliner en raison de la perception du marché selon laquelle la croissance de Tesla va ralentir sur le court ou moyen terme, les actions Tesla pourraient offrir une valorisation plus attrayante pour les investisseurs à long terme. Cependant, il est important de noter que le titre Tesla est sujet à une certaine volatilité, ce qui peut rendre un investissement dans l'action Tesla relativement risqué.

