Tesla obtient gain de cause pour annuler une action collective intentée par des ouvriers noirs en raison de préjugés raciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge californien déclare que le procès ne peut pas se poursuivre en tant que recours collectif

Un autre juge avait certifié une classe de 6 000 travailleurs

De nombreux cas affirment que les travailleurs noirs ont été victimes de harcèlement

(Ajout d'une déclaration de l'avocat des plaignants dans les paragraphes 5-6) par Daniel Wiessner

Un juge de l'État de Californie a décidé que plus de 6 000 travailleurs noirs de l'usine d'assemblage phare de Tesla TSLA.O ne pouvaient pas intenter une action collective pour harcèlement racial présumé, renversant une décision antérieure dans une victoire majeure pour le fabricant de véhicules électriques du directeur général Elon Musk. Le juge de la Cour supérieure de Californie Peter Borkon a statué vendredi que le procès de 2017 ne pouvait pas aller de l'avant en tant que recours collectif parce que bon nombre des 200 travailleurs choisis au hasard pour témoigner avant un procès prévu pour 2026 n'étaient pas disposés à le faire.

M. Borkon a déclaré qu'il ne pouvait pas croire que les expériences d'un échantillon plus petit de travailleurs pouvaient s'appliquer à l'ensemble du groupe. Un autre juge avait certifié la classe en 2024, mais M. Borkon a déclaré que cette décision était fondée sur la conviction qu'un procès dans une affaire de grande envergure serait gérable. Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi. L'entreprise a déclaré qu'elle ne tolérait pas le harcèlement sur le lieu de travail et qu'elle avait licencié des employés qui s'étaient rendus coupables de comportements racistes. Lawrence Organ, avocat des plaignants, a déclaré que de nombreuses personnes choisies au hasard pour témoigner sont des travailleurs à faibles revenus qui ne peuvent pas se permettre de s'absenter de leur travail pour participer à l'affaire.

"Soit ensemble avec d'autres victimes, soit séparément, ces courageux travailleurs noirs surmonteront les retards interminables de Tesla et continueront à se battre pour que l'entreprise rende des comptes", a déclaré Lawrence Organ dans un communiqué.

Le plaignant désigné, Marcus Vaughn, ancien ouvrier à la chaîne, affirme que les travailleurs noirs de l'usine de Fremont, en Californie, ont été victimes de toute une série de comportements racistes, notamment d'insultes, de graffitis et de nœuds coulants accrochés à leurs postes de travail. Un procès avait été programmé pour avril prochain, deux mois avant un autre procès portant sur des plaintes similaires contre Tesla par une agence des droits civils de l'État de Californie. Tesla fait également face à des plaintes pour discrimination raciale devant le tribunal fédéral de Californie, déposées par la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission), qui veille à l'application des lois fédérales de lutte contre la discrimination. L'entreprise a réglé d'autres poursuites pour discrimination raciale impliquant des plaignants individuels.

L'affaire est Vaughn v. Tesla, California Superior Court, Alameda County, No. RG17882082.