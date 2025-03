Tesla: nouvelle chute des ventes en Europe en février information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Tesla perd encore du terrain mardi à la Bourse de New York alors que les ventes du constructeur américain ont de nouveau lourdement chuté en Europe en février, selon des données publiées par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA).



L'ACEA a précisé que les immatriculations du groupe texan avaient décroché de 47,1% le mois dernier, à 11.743 unités contre 22.181 sur la même période de 2024.



Sur les deux premiers mois de l'année, la baisse de ses ventes atteint 49% à 19.046 unités, avec une part de marché qui a fondu à 1,1%, soit une quasi-division par deux d'une année sur l'autre (2,1% en février 2024).



En dépit de ces chiffres préoccupants, les analystes de New Street Research renouvellent ce mardi leur recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 465 dollars.



Dans sa note, le bureau d'études indépendant dit voir un certain nombre de raisons pour acheter l'action alors qu'elle évolue à des niveaux planchers, estimant notamment que la dynamique en termes de livraisons a atteint un point bas.



New Street évoque aussi la prochaine arrivée de nouveaux modèles, dont des versions d'entrée de gamme des Model 3 et Y, mais aussi les développements prometteurs dans la conduite autonome, les robotaxis et les robots humanoïdes Optimus.



Après avoir aligné quatre séances consécutives de hausse, l'action Tesla cédait 0,2% mardi matin, portant à plus de 38% son repli sur les trois derniers mois.





Valeurs associées TESLA 277,3650 USD NASDAQ -0,37%