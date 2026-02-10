Tesla nomme un cadre européen à la tête des ventes mondiales, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 4)

Tesla TSLA.O a nommé son directeur des opérations européennes, Joe Ward, pour superviser les ventes de l'entreprise au niveau mondial, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette décision fait suite au départ du responsable des ventes nord-américaines de Tesla, Raj Jegannathan, marquant la dernière d'une série de départs de dirigeants chez le fabricant de véhicules électriques au cours des deux dernières années.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Joe Ward a rejoint Tesla en tant que stagiaire en logistique en 2010 et a gravi les échelons jusqu'à être nommé vice-président de la région EMEA en 2022, selon son profil LinkedIn.

Les ventes du fabricant de VE dirigé par Elon Musk ont été mises sous pression par une concurrence accrue, en particulier de la part des constructeurs automobiles chinois et anciens qui proposent des VE à des prix inférieurs, et par les dommages causés à la marque par les positions politiques de droite du directeur général.

Le mois dernier, l'entreprise a enregistré une deuxième baisse consécutive de ses livraisons annuelles, malgré les efforts déployés par le fabricant de VE pour stimuler la demande à l'aide de mesures incitatives.

Tesla se concentre sur le développement de son système de conduite autonome, de ses robotsaxis et de ses robots humanoïdes, alors qu'elle s'éloigne de sa vocation première de constructeur automobile, même si son activité principale, les véhicules électriques, génère la majeure partie de ses revenus.