Tesla nie avoir procédé à des suppressions de postes dans son usine de Berlin et affirme que les emplois y sont maintenus

(Mise à jour avec la déclaration de l'entreprise)

Tesla n'a pas l'intention de réduire la production ou le personnel de sa gigafactory située à l'extérieur de Berlin, a déclaré l'entreprise mercredi, démentant un rapport des médias selon lequel ses effectifs ont diminué de manière significative au cours des deux dernières années.

"Par rapport à 2024, il n'y a pas eu de réduction significative du nombre d'employés permanents. Il n'y a pas non plus de tels plans", a déclaré Tesla dans un communiqué envoyé par courriel.

Le constructeur américain de voitures électriques a déclaré que la production à l'usine de Gruenheide, au sud-est de la capitale allemande, le seul site de production de Tesla en Europe,était restée stable ces dernières années.

"Le message de la direction de l'usine reste: la situation et les perspectives de la gigafactory sont stables, en particulier en ce qui concerne les emplois des employés", ajoute le communiqué.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le quotidien économique Handelsblatt a rapporté que les effectifs de Tesla à Gruenheide avaient diminué de quelque 1700 employés, soit 14 %, depuis 2024 , citant des documents internes invitant le personnel à élire leurs représentants au comité d'entreprise.

Tesla a déclaré qu'il était "tout à fait normal" de constater une certaine fluctuation dans cette usine vieille de près de quatre ans, ajoutant que le besoin de travailleurs temporaires avait diminué depuis la montée en puissance initiale de la production.

En avril 2024, Musk a annoncé aux travailleurs de Tesla que le constructeur automobile licencierait plus de 10 % de ses effectifs au niveau mondial afin de réduire les coûts et d'améliorer la productivité.