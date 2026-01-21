Tesla ne prévoit pas de réduire les volumes ou le personnel de l'usine de Berlin

Tesla TSLA.O n'a pas l'intention de réduire les volumes ou le personnel de son usine près de Berlin, a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi, ajoutant que les volumes de production y ont été stables ces dernières années.