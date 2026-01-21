Tesla ne prévoit pas de réduire les volumes ou le personnel de l'usine de Berlin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O n'a pas l'intention de réduire les volumes ou le personnel de son usine près de Berlin, a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi, ajoutant que les volumes de production y ont été stables ces dernières années.
