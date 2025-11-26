Tesla met en avant les faibles coûts d'entretien et de carburant pour séduire les acheteurs indiens

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)

(Refonte avec plus de détails, commentaires à partir du paragraphe 2) par Aditi Shah

Les faibles coûts d'exploitation de Tesla TSLA.O , y compris l'entretien et le carburant, peuvent aider les acheteurs indiens à récupérer environ un tiers du prix de 67 000 $ de la Model Y sur une période de quatre à cinq ans, a déclaré mercredi le responsable de l'entreprise pour l'Inde.

Tesla a fait son entrée en Inde en juillet avec son Model Y importé, dont le prix est nettement supérieur à celui de ses autres principaux marchés en raison des droits de douane de 100 % appliqués par l'Inde sur les importations.

Tesla vise le marché de niche des véhicules électriques en Inde, qui représente environ 5 % de l'ensemble des ventes du troisième marché automobile mondial. Les analystes estiment que la majorité des voitures vendues en Inde ont un prix inférieur à 22 000 dollars.

Depuis le début des livraisons en septembre, Tesla a vendu un peu plus de 100 Model Y en Inde, d'après les données d'enregistrement du gouvernement indien.

Sharad Agarwal, directeur général de Tesla en Inde, a déclaré que si les clients indiens tenaient compte du faible coût d'entretien d'une Tesla et du prix de l'électricité par rapport à celui de l'essence, ils pourraient économiser environ 22 000 dollars sur quatre ou cinq ans.

"Tesla ne fournit pas de calendrier d'entretien car la plupart des services sont effectués à distance par le biais de mises à jour logicielles, ce qui réduit le coût de possession. Et le coût de la recharge à domicile est dix fois moins élevé que le prix de l'essence", a-t-il déclaré aux journalistes à Gurugram, où l'entreprise a ouvert mercredi son plus grand centre de vente et de service dans le pays.

Sharad Agarwal, qui a rejoint Tesla au début du mois de novembre, était auparavant à la tête du constructeur de voitures de luxe Lamborghini en Inde.

En Inde, Tesla est en concurrence avec des rivaux locaux comme Mahindra & Mahindra MAHM.NS et Tata Motors TAMO.NS et des acteurs mondiaux comme l'unité indienne de SAIC Motor

600104.SS et le fabricant vietnamien de VE VinFast Auto

VFS.O .

La société déploie également progressivement son réseau de superchargeurs en Inde, en commençant par Mumbai, Delhi et Gurugram.