Tesla: livraisons en hausse, mais jugées décevantes

(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé mercredi matin avoir livré 462.890 véhicules au troisième trimestre, un chiffre en hausse de plus de 6% d'une année sur l'autre mais qui était jugé décevant par les investisseurs.



Ce chiffre s'inscrit a priori en ligne avec le consensus des analystes, qui visait officiellement autour de 462.000 unités, mais n'atteint pas les prévisions véhiculées par les bruits de couloir ('whisper numbers'), qui anticipaient plutôt entre 465.000 et 470.000 unités.



'Ce chiffre marque une étape encourageante allant dans la bonne voie, mais il est clair que Wall Street attendait entre 3000 et 5000 livraisons de plus', réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Dans l'ensemble, il s'agit d'une évidente amélioration par rapport aux performances du premier semestre et la réalisation de ventes annuelles de l'ordre de 1,8 million cette année constitue toujours un facteur-clé', ajoute-t-il.



Certains professionnels préfèrent retenir le retour à la croissance signé par le fabricant américain de voitures électriques, qui avait vu ses ventes chuter de 5% au deuxième trimestre, après une baisse de 8,5% sur les trois premiers mois de l'année.



Le constructeur basé au Texas a déclaré avoir fabriqué dans le même temps 469.796 véhicules, contre 430.488 sur la même période de 2023, un chiffre qui témoigne de l'accroissement de ses capacités de production.



Suite à ces chiffres, l'action Tesla lâchait plus de 5% mercredi matin à la Bourse de New York, contre un repli de seulement 0,2% pour l'indice S&P 500.



Le groupe d'Austin prévoit de publier ses résultats financiers de troisième trimestre le mercredi 23 octobre après la clôture des marchés américains.





Valeurs associées TESLA 244,82 USD NASDAQ -5,12%