Tesla: livraisons en berne au 4e trimestre, le constructeur se distingue dans l'énergie
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 16:09
Au quatrième trimestre 2025, Tesla indique avoir livré 418 227 véhicules, un chiffre en net repli par rapport au trimestre précédent (497 099 unités) et légèrement en deçà des attentes publiées lundi par une vingtaine d'analystes - dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou Jefferies - qui tablaient pour leur part sur 422 850 livraisons trimestrielles.
Le constructeur publie des livraisons annuelles de 1,63 million d'unités, là où les analystes ciblaient 1,64 million.
"L'entreprise navigue dans un environnement de demande plus difficile suite à la fin du crédit d'impôt pour les véhicules électriques, tandis que l'Europe reste un frein aux livraisons", indiquent les analystes de chez Wedbush. Ils estiment néanmoins que "l'entreprise est en bonne posture pour réussir en 2026 et au-delà sur le plan des livraisons."
Dans le détail, les livraisons de modèles 3/Y pour le trimestre se sont élevées à 406 600 unités, représentant plus de 97% des ventes, ce qui souligne aussi la forte dépendance du constructeur à ses modèles historiques.
"Ces résultats seront perçus comme des livraisons 'meilleures que redoutées' et un pas dans la bonne direction pour Tesla à l'aube de 2026. Nous avons hâte d'en apprendre davantage lors de la conférence téléphonique du 28 janvier", ajoute Wedbush.
Sur le volet production, le constructeur évoque un volume de 434 358 véhicules au 4e trimestre, soit 1,65 million de véhicules produits au cours de l'exercice.
Enfin, Tesla fait part du déploiement de 46,7 GWh d'équipements de stockage d'énergie au cours de l'exercice, un chiffre cette fois légèrement supérieur aux attentes du consensus (45,9 GWh).
Au cours de l'exercice 2025, la firme d'Elon Musk a signé une progression de plus de 11%, mais doit toujours composer avec la montée en puissance de ses rivaux chinois BYD, Xiaomi et NIO en tête.
Wedbush estime que Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars au cours de l'année à venir et, dans un scénario optimiste (bull case), 3000 milliards de dollars d'ici fin 2026, à mesure que la production de masse commencera pour la feuille de route de l'autonomie et de la robotique. Le broker reste à "surperformer" sur le titre avec une cible de 600 USD, mais précise que son objectif de cours optimiste est de 800 USD d'ici 12 à 18 mois.
Les marchés saluent pour le moment les chiffres du constructeur : le titre progresse de plus de 1% à New York.
