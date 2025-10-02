Tesla-Les livraisons dépassent les attentes au T3 avant l'expiration d'un crédit d'impôt aux USA

Les livraisons de Tesla TSLA.O au titre du troisième trimestre ont dépassé jeudi les attentes des analystes, dans un contexte de ruée des clients sur un crédit d'impôt à l'achat de véhicules électriques (VE) populaire aux États-Unis ayant compensé l'effondrement de la demande en Europe

Depuis des mois, le groupe évoque l'expiration le 30 septembre du crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars (6,389.50 euros) comme une raison de stimuler les ventes. Des offres de financement et des remises pour stimuler les ventes ont été proposées tandis que le crédit d'impôt a également été utilisé pour proposer des prix de location attractifs.

Tesla a déclaré avoir livré 497.099 véhicules au troisième trimestre, en hausse de 7,4% par rapport aux 462.890 véhicules livrés il y a un an. Les analystes s'attendaient à environ 443.919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha.

En Chine, Tesla a commencé à livrer le modèle Y L en septembre, une variante familiale qui devrait stimuler la demande sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques.

L'Europe, en revanche, est restée un point faible pour le groupe. En août, les ventes de Tesla en Europe et au Royaume-Uni ont chuté de 22,5% par rapport à l'année précédente, réduisant sa part de marché à 1,5%, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les livraisons pour l'ensemble de l'année 2025 devraient s'élever à 1,61 million, soit environ 10% de moins qu'en 2024, selon Visible Alpha.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)