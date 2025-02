Tesla: les immatriculations en Europe inquiètent information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Tesla a vu ses ventes de voitures et ses parts de marché lourdement chuter en Europe au mois de janvier, ce qui faisait décrocher son titre de plus de 8% mardi matin à Wall Street.



Les immatriculations de voitures neuves du fabricant de véhicules électriques américain ont baissé de 45,2% le mois dernier sur le marché européen, selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).



Conséquence, le groupe d'Elon Musk ne revendiquait que 1% de parts de marché en janvier, contre 1,8% un an plus tôt, ce qui en fait le troisième constructeur indépendant à vendre le moins de voitures sur le Vieux Continent, devant Honda et Mitsubishi.



Ces mauvais chiffres sont à rapprocher des nombreuses positions controversées prises par le milliardaire américain et de la confusion entourant son rôle d'homme d'affaires et sa nomination à l'administration Trump, où il dirige le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE).



'La crainte de Wall Street, c'est que Musk consacre bien trop de temps (...) au projet to DOGE, ce qui pourrait l'éloigner de Tesla alors que le groupe traverse une période et une année cruciales', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'La bataille de la conduite autonome et la robotique est en train de battre son plein entre les USA et la Chine et beaucoup d'investisseurs redoutent que le fait que consacre '100% de son temps' à DOGE créée une perception défavorable autour de l'attention qu'il porte à Tesla', ajoute-t-il.



L'action Tesla, qui avait bondi de plus de 90% au cours des six semaines ayant suivi la victoire de Donald Trump, perdait plus de 8% un peu moins d'une heure après l'ouverture à Wall Street.



Le titre accuse désormais un repli de plus de 18% depuis le début de l'année.





