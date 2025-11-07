Tesla : les actionnaires valident la rémunération d'Elon Musk

(AOF) - A l’issue de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires de Tesla ont voté, à plus de 75%, en faveur d’une rémunération de près de 1 000 milliards de dollars pour son président-directeur général, Elon Musk. Ce montant devrait lui être distribué sous formes d’actions Tesla et est conditionné à l’atteinte d’objectifs. Les actionnaires ont également autorisé le conseil d’administration à investir dans la start-up d’IA xAI d’Elon Musk.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer