Tesla-Les actionnaires se penchent sur la rémunération de Musk, mais pas que

par Akash Sriram et Abhirup Roy

Les actionnaires de Tesla TSLA.O décideront jeudi lors de l'assemblée générale annuelle du groupe s'ils accordent une rémunération de 878 milliards de dollars (752,87 milliards d'euros) au directeur général Elon Musk, une somme qui représenterait un record de salaire pour un chef d'entreprise.

Très médiatisé, ce vote n'est toutefois qu'une des nombreuses propositions qui pourraient remodeler l'avenir du constructeur de véhicules électriques (VE), les actionnaires devant également se prononcer sur le pouvoir du conseil d'administration et d'un possible investissement de Tesla dans la société d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk.

L'octroi d'un salaire colossal à Elon Musk correspondrait à un vote de confiance envers le patron de Tesla, dont la vision stratégique est de transformer le groupe en géant de l'IA et de la robotique.

Un refus pourrait engendrer des remous pour le constructeur automobile. Les résultats des votes sont attendus jeudi dans l'après-midi.

JUSQU'À $878 MDS POUR ELON MUSK

Le plan de rémunération proposé est conditionné à la réalisation par Tesla de plusieurs objectifs de rentabilité et d'exploitation, tels que la livraison de 20 millions de véhicules au cours des dix prochaines années et la mise en circulation d'un million de robotaxis.

Parallèlement, le cours de l'action Tesla doit progresser et atteindre de nouveaux paliers de valorisation dans les dix prochaines années. L'entreprise, actuellement valorisée à plus de 1.500 milliards de dollars, devrait ainsi atteindre des niveaux compris entre 2.000 et 8.500 milliards de dollars.

L'approbation de ce plan est largement anticipée, Elon Musk étant autorisé à voter avec sa participation d'environ 15%.

Il n'avait pas participé aux votes sur les questions de rémunération lorsque la société a été constituée dans le Delaware, mais celle-ci a depuis déménagé au Texas. Ses partisans affirment que ses objectifs sont très ambitieux et que les investisseurs ont tout à gagner s'il atteint les étapes clés.

Certains investisseurs importants, dont le fonds souverain norvégien et d'autres conseillers en vote, se sont cependant opposés à ce plan, le jugeant excessif.

Le conseil d'administration de Tesla avait indiqué qu'Elon Musk pourrait démissionner si ce plan de rémunération n'était pas approuvé.

Le précédent plan de rémunération du directeur général de Tesla fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire dans l'Etat du Delaware. Les investisseurs voteront ainsi jeudi sur une proposition visant à permettre à Elon Musk de bénéficier d'un plan de remplacement si le tribunal venait à rejeter le précédent.

xAI, SUPERMAJORITÉ ET NEUTRALITÉ POLITIQUE

Les investisseurs examineront également une proposition visant à ce que Tesla investisse dans xAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk. Ce dernier a déclaré publiquement qu'il estimait que Tesla devrait soutenir son entreprise.

Le conseil d'administration de Tesla n'a pas approuvé le projet. Les investisseurs devront décider si un tel rapprochement favoriserait les ambitions de Tesla en matière d'IA ou s'il accentuerait les conflits d'intérêts potentiels.

Il est également demandé aux actionnaires de supprimer l'exigence de vote à la supermajorité de Tesla et de la remplacer par un critère de majorité simple.

Tesla a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de supprimer sa règle de vote à la supermajorité. Des propositions contraignantes visant à éliminer cette exigence ont été soumises aux actionnaires en 2019, 2021 et 2022, mais n'ont pas recueilli la majorité des deux tiers des actions en circulation requise pour leur approbation.

Certains investisseurs craignent qu'un assouplissement des conditions ne renforce l'influence d'Elon Musk sur l'entreprise.

Par ailleurs, les investisseurs voteront sur une proposition d'actionnaires demandant à Tesla d'adopter une politique formelle de neutralité politique.

Cette mesure interdirait à l'entreprise et à ses dirigeants de se livrer à des activités partisanes et confierait la supervision à un comité du conseil d'administration. Les administrateurs de Tesla s'opposent à ce projet, affirmant que les politiques existantes garantissent déjà une transparence et une responsabilité adéquates.

Cette proposition vise à sonder l'opinion des investisseurs sur la personnalité publique et affirmée d'Elon Musk et sur les risques d'atteinte à sa réputation qui en découlent. Son soutien indéfectible au président américain Donald Trump lui a aliéné une partie des acheteurs de voitures.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangaolore et Abhirup Roy à San Francisco ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)