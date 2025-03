Tesla: le titre remonte, bien aidé par Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé lundi avoir de nouveau fait de Tesla sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur automobile américain, alors que l'action a désormais perdu près de 30% depuis le début de l'année, sur fond de désertion des acheteurs.



S'il reconnaît que les livraisons du fabricant de véhicules électriques pourraient baisser d'une année sur l'autre en 2025, le bureau d'études estime que ce hiatus pourrait aussi créer un point d'entrée intéressant sur le titre, qui reste son levier privilégié à jouer dans le cadre de la thématique de l'émergence de l'IA.



Morgan Stanley, qui renouvelle sa recommandation 'surpondérer', souligne que son objectif de cours de 430 dollars représente un potentiel haussier de plus de 50%, tout en précisant que son scénario idéal fait apparaître une cible de 800 dollars.



Suite à ces commentaires, l'action Tesla affichait une progression de près de 2% lundi à la Bourse de New York, parmi les plus fortes hausses de l'indice Nasdaq.





