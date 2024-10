Tesla : Le Cybercab laisse les investisseurs sur leur faim

(AOF) - Tesla est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation hier de son taxi autonome doté d'IA, le Cybercab. Selon la presse Elon Musk a déclaré que sa société commencerait à construire le ce véhicule d'ici 2026 à un prix inférieur à 30 000 dollars, et a également présenté un "Robovan" capable de transporter 20 personnes en ville. Certains investisseurs et experts ont avoué qu'ils espéraient des détails plus concrets sur la transformation de l'entreprise avec un business plan solide.

