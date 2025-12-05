Tesla lance une variante économique de la Model 3 en Europe

(Ajoute des détails sur les prix à partir du paragraphe 3)

Tesla TSLA.O a lancé vendredi en Europe la nouvelle version, moins chère, de sa voiture Model 3, quelques mois après l'avoir commercialisée aux États-Unis, a-t-on appris sur le site internet de l'entreprise.

La nouvelle Model 3 Standardvise à revigorer la demande, a déclaré le fabricant de véhicules électriques.

Cette initiative fait suite au lancement en octobre d'un crossover Model Y à prix réduit en Europe et intervient alors que Tesla cherche à défendre sa part de marché face à des rivaux européens et chinois qui proposent des voitures électriques à des prix de plus en plus bas en Europe.

La nouvelle Model 3 Standard est proposée à 37 970 euros ($ 44 299,60) en Allemagne, ($ 32698) couronnes norvégiennes en Norvège et ($ 47 820) couronnes suédoises en Suède, selon le site web de Tesla .

Tesla a introduit la variante standard de la Model 3 aux États-Unis en octobre, mais jusqu'à présent, elle n'était pas disponible sur les marchés européens.

La voiture est actuellement vendue au prix de 36 990 dollars aux États-Unis.

(1 $ = 0,8571 euro) (1 $ = 10,0942 couronnes norvégiennes) (1 $ = 9,4100 couronnes suédoises)